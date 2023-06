WEER. Vanochtend kans op helder weer in Retie

Op zoek naar kledij en speelgoed aan zachte prijzen? Gezinsbond Retie organi­seert opnieuw tweede­hands­beurs

Tweedehands shoppen is helemaal in. Het is duurzaam én je bespaart er heel wat geld mee. En dat weten ze ook bij de Gezinsbond van Retie. Zij organiseren op zondag vier juni opnieuw een tweedehandsbeurs met baby- en kinderspullen in GC Den Dries. Wie zelf nog spullen heeft liggen die een tweede leven verdienen, is welkom om ze te verkopen.