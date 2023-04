WEER. Vanochtend kans op bewolking in Retie

Stad pakt wildparke­ren aan schoolomge­ving Sint-Vic­tor aan: “Kasteel­dreef is voortaan ook enkelrich­ting”

De schoolkinderen van Sint-Victor in de Kasteeldreef in Turnhout zullen na de paasvakantie op een veiligere manier naar school kunnen. De straat is veranderd in een enkele rijrichting. De stad neemt binnenkort ook nog andere maatregelen om het wildparkeren tegen te gaan en de schoolomgeving veiliger te maken.