WEER. Kans op helder weer in Retie vanochtend

“De strijd tegen plantages, labo’s en dumpen van chemisch afval moeten we samen voeren”: politie doet oproep om verdachte zaken (anoniem) te melden

De politiezone Noorderkempen doet een oproep naar de inwoners om mee de strijd aan te gaan tegen de zware criminaliteit. Het gaat dan om voornamelijk cannabisplantages en drugslabo’s. Dat er die zijn in de grensstreek blijkt uit verschillende dumpingen van drugsafval in onder meer de Hoogstraatse deeldorpen en in buurgemeente Wuustwezel. “Burgers zijn onze oren en ogen en meldingen kunnen volledig anoniem gebeuren”, zegt commissaris Jelle Willebrords.