WEER. In Retie lichte regen en bewolking vanochtend

Basis­school 't Egeltje opent gloednieu­we schoolbi­bli­o­theek: “Met duizend boeken zal het leesple­zier niet ver te zoeken zijn”

De vierde schoolbibliotheek van Mol is een feit. Na Klim-Op, De Toren en Mozawiek beschikt nu ook 't Egeltje over een eigen boekencollectie waarvan alle 215 leerlingen mogen genieten. De leerlingen die dat wensen, mogen er elke maand een boek komen ontlenen om thuis te verslinden. “Kinderen die met plezier lezen, zijn niet alleen beter in taal, maar ook beter in begrijpend lezen, vraagstukken, wiskunde, en zo veel meer”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren (N-VA).