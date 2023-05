WEER. Bewolkt in Retie vanochtend

MIJN DORP. Het Baar­le-Her­tog van ondernemer en schepen Philip Loots (45): “De allermooi­ste wandelrou­tes blijken gewoon om de hoek te liggen”

“Ik voel me een échte Baarlenaar en zal dan ook niet snel ons mooie dorp verlaten.” Philip Loots (45) zegt het met trots vanop zijn terras, aan de molen waarin hij woont. Terwijl we samen naar de velden turen, vertelt de N-VA-schepen en handelaar in tweedehandscomputers en -printers over zijn Baarle-Hertog. “Enkele dorpsgenoten op gezegende leeftijd zijn nog altijd vol overgave aan de slag... Prachtig, toch?”