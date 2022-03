Vrijwilligers gezocht om Retiese wandelpaden te controleren

Turnhout AZ Turnhout haalt nieuw kwaliteits­la­bel binnen: “Ook in crisistij­den moet de zorg veilig zijn”

AZ Turnhout heeft opnieuw het Qualicor kwaliteitslabel voor de zorg in de wacht gesleept. De audit kwam er in volle Covid-periode. “Maar ook in crisistijden moet de zorg veilig en kwaliteitsvol zijn”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen.

8 maart