Vijf machtige families en banden met het koningshuis: priester Paul Stappaerts (81) giet politieke geschiedenis van Retie in een boek

RetieRetie, het rustige dorp van de 7 Neten, kent toch wel een bewogen geschiedenis. Dat blijkt uit het gloednieuwe boek van priester Paul Stappaerts (81). Hij dook in de gemeenteraadsverslagen en -notulen van zijn geboortedorp, bestudeerde het rijksarchief in Antwerpen, nam zowaar een vijftigtal interviews af en goot het bijzondere verhaal van deze kleine gemeente in een omvangrijk werk vol unieke anekdotes. “De kinderen van de koning kwamen meermaals op vakantie in het Boesdijkhof”, vertelt hij.

Van de Retiese kloosters en doodsprentjes tot legendarische volkszanger Juul Kabas: priester Paul Stappaerts (81) liet zich al meermaals inspireren door zijn geboortedorp. Voor zijn zevende werk over Retie neemt hij nu een duik in de politieke geschiedenis van de gemeente. “Ik ben gretig ondergedoken in de geschiedenis van het dorp waar mijn wortels liggen en waarvoor mijn hart blijft kloppen. Dat liep deze keer uit in een tweedelig boek. Het eerste deel gaat over het bestuur van de gemeente Retie vanaf de Franse Revolutie tot op vandaag. Deel twee zal gaan over de Retiese bevolking in al haar variaties, geuren en kleuren”, zegt de auteur.

“Voor dit deel over het bestuur raadpleegde ik alle verslagen van de gemeenteraad en de notulen van het schepencollege vanaf 1817. Dat was toch wel een monnikenwerk. (lacht) Daarnaast dook ik ook in het Rijksarchief in Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen en wat er betekenisvol was tijdens het bestuur van vijftien burgemeesters. De rest putte ik vooral uit interviews met dorpsgenoten." Al die bronnen samen zorgen ervoor dat elke alinea in het boek steunt op een document, dat telkens ook vermeld staat in de voetnoten. Wie wil, kan alle oorspronkelijke teksten dus zelf raadplegen. Veel aangenamer is natuurlijk om gewoon het boek te lezen, dat bol staat van de boeiende anekdotes.

Vijf machtige families

Zo ontdekte Stappaerts hoe baron de Broqueville uit Postel op de grens met Retie er destijds voor zorgde dat het elektriciteitsnet werd doorgetrokken naar de stille Kempen. En hoe dezelfde machtige man zich mengde in de lokale verkiezingen van 1892. “Burgemeester Van Herck stierf in maart 1892. De baron zorgde ervoor dat de zoon van brouwer Van Gansewinkel in mei burgemeester wordt. De verkiezingen in oktober gingen toen niet door, want alles was al onderling geregeld”, weet Stappaerts.

De brouwers Van Gansewinkel waren echter niet de enige invloedrijke familie in Retie. “Eigenlijk zijn er vijf belangrijke families in de Retiese dorpspolitiek. Allereerst heb je Van den Eynde. Toen de Franse Revolutie een einde maakte aan het Ancien Regime werd Pieter Van den Eynde in 1795 door Parijs benoemd tot ‘municipaal agent’, ter vervanging van de dorpsheer”, vertelt de auteur. “Napoleon kwam en ging, koning Willem I ook en in 1830 kregen we België. De familie Van den Eynde bleef echter aan het bewind, want Pieter werd als burgemeester opgevolgd door zijn zoon. En dat werd een traditie, want 76 jaar lang leverde de familie Van den Eynde zonder onderbreking de Retiese burgemeesters.”

Volledig scherm De lindenboom op de Markt van Retie staat er al eeuwenlang. © rv

“Daarnaast heb je ook de familie Willekens. Zij waren gedurende 109 jaar de gemeentesecretarissen. Familie De Vel waren dan weer de notarissen, Van Gansewinkel de brouwers en Van Elst was de doktersfamilie, die ook verscheidene fabrieken in bezit had. Die vijf families zwaaiden samen de plak. Rijke boeren mochten wel in de gemeenteraad zetelen, maar hadden in wezen weinig te zeggen. Dat veranderde pas na de Tweede Wereldoorlog dankzij de opkomst van de vakbonden en mutualiteiten”, vertelt hij.

Koninklijk Domein

Maar eigenlijk is er nog een zesde familie die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Retie: van Saksen-Coburg. Jawel, het Belgische koningshuis. “De tweede burgemeester van Retie zat in het Nationaal Congres bij de oprichting van België en had een goede band met de koning. Het koningshuis kocht de jaren nadien zo’n 1.000 hectare grond op in onze streek, waaronder ook in Retie. Gebieden tussen Retie en Postel werden bijvoorbeeld gekocht door de Graaf van Vlaanderen, prins Filip, de zoon van Leopold I. Al die gebieden, ook wel het Koninklijk Domein genoemd, werden overigens beheerd door de doktersfamilie Van Elst”, vertelt Stappaerts.

De banden tussen Retie en het koningshuis gaan echter nog dieper. “Zo kwam koning Leopold II als kind meermaals op vakantie in het Boesdijkhof te Retie. En koning Albert I en zijn vrouw reisden incognito vaak onder de namen Graaf en Gravin van Retie. Leopold III schonk zijn tweede echtgenote Liliane Baels zelfs de titel ‘Prinses van Retie’. Zij handtekende daarom als ‘Liliane de Rethy’”, weet hij. En die verbondenheid met het koningshuis heeft Retie geen windeieren gelegd. “De leidende klasse won dankzij hun contacten met het hof aan prestige, invloed en macht. En de boerenzonen konden aan de slag in het Koninklijk Domein. Retie was eigenlijk een arme gemeente, maar dankzij die goede banden had de gemeente toch geen schulden na de Tweede Wereldoorlog.”

De verkoop van het Koninklijk Domein in 1951-52 betekende dan ook het einde van een tijdperk. “In steeds sneller tempo volgde Retie de sociale en technologische evolutie met meer ruimte voor de vrouwen, de media en het internet. Het gemeentebestuur biedt nu nieuwe, ook digitale diensten aan en heeft meer aandacht voor natuur, leefmilieu, verkeer en vrije tijd. Daardoor is de gemeente Retie zelf nu al 25 jaar lang de grootste werkgever in Retie”, vertelt hij. Kortom, het leven van de Retienaars is onvoorstelbaar veranderd sinds 1795. Maar hoe dat precies gelopen is? Dat ontdek je in het boek ‘Gemeente Retie Bestuur 1795-2020'.

Praktisch

Het nieuwe boek wordt voorgesteld op de boekenbeurs van het Davidsfonds in GC Den Dries op 15 oktober om 19.30 uur. Het werk zal daarna ook te koop zijn voor 40 euro bij dagbladhandel Peter, Voeding Hodonk en Gezinsbond Schoonbroek.

Volledig scherm Retiese veldwachters samen met enkele leden van de BJB, zoals de KLJ vroeger heette. © rv

Volledig scherm In het nieuwe boek ontdek je tal van prachtige archiefbeelden, zoals dit plaatje van de lokale brandweer. © rv

Volledig scherm In Retie reed vroeger zelfs een tram, zoals blijkt uit oude beelden. © rv

