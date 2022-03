Vier Pasen met Hekselien in het Prinsenpark

Turnhout Hillewaere Groep verovert Vlaanderen: makelaar neemt in één klap zeven kantoren over

De Kempense makelaarsgroep Hillewaere heeft in één klap maar liefst zeven verzekeringskantoren overgenomen in Vlaanderen en Brussel. Door die uitbreiding verdubbelt Hillewaere Groep meteen in omvang, tot 200 medewerkers en een omzet van 24 miljoen euro. “Het is onze ambitie om nog sterk te groeien. Gesprekken over nieuwe overnames lopen volop”, zegt CEO Roel Druyts.

