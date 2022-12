Verwelkte bloemen en planten worden weggehaald op de begraafplaatsen

Turnhout/Retie Personal trainer Tobias introdu­ceert unieke keten van private gyms: “Coaching, voeding en massage op één plek”

Tobias Maerien uit Retie is al twaalf jaar aan de slag als personal coach met zijn eigen studio ‘4u2 in Motion’, maar gooit het roer nu om. De zaak gaat voortaan door het leven als ‘Sterker’ en wordt uitgebreid tot een nieuw concept, dat geheel uniek is in België: een keten voor personal coaching. “Geen open fitness, waar iedereen zomaar binnen kan wandelen. Wel verschillende professionele gyms, waar je begeleid wordt door ervaren trainers”, legt hij uit.

