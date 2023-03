Vanochtend zware regen en bewolking in Retie

Alweer een primeur voor SCK CEN: onderzoeks­re­ac­tor BR2 moet tegen 2026 draaien op veiliger, laagver­rijkt uranium

SCK CEN hoopt in 2026 zijn onderzoeksreactor BR2 als eerste in de wereld over te schakelen van hoogverrijkt op laagverrijkt uranium. Waarom? Hoogverrijkt uranium is een mogelijk bestanddeel in kernwapens. Door van splijtstof te veranderen, wil het onderzoekscentrum de potentiële verspreiding van hoogverrijkt uranium zo veel mogelijk tegengaan.