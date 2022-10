Vaccinatiepunt Baldemore blijft maximaal open dit najaar

In eerstelijnszone Baldemore kan je voor je herfstprik zowel bij de deelnemende huisartsen als in het vaccinatiepunt terecht. “Vorige week verscheen in de media berichtgeving over het afbouwen van de capaciteit in de vaccinatiepunten, maar in onze eerstelijnszone blijft de werking ongewijzigd. Zo blijven we onze huisartsen ondersteunen én krijgen onze inwoners een vrije keuze”, klinkt het bij de eerstelijnszone. Inwoners kunnen er elke week drie dagen terecht. Is het druk, dan organiseert de eerstelijnszone bijkomende vaccinatiedagen.