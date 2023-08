Politie zet extra agenten in voor Reggae Geel: “Focus op dealers en drugs in bijzijn van minderjari­gen”

De politie in Geel zet de komende dagen extra personeel in om de 43ste editie van Reggae Geel vlot te laten verlopen. De agenten zullen ook controles uitvoeren op en rond het festivalterrein. Daarbij wordt vooral gefocust op verdovende middelen. “Maar ook op vlak van grensoverschrijdend gedrag helpen we bezoekers om in te grijpen”, klinkt het.