Uitbreiding sportpark Vossekot wordt eindelijk officieel geopend

De uitbreiding van Sportpark Vossekot was een project van lange adem. Het project wilde maar niet vorderen door tal van ongunstige omstandigheden. Zo zat er onder meer een grote kolonie van zeldzame rode bosmieren in de weg en gooiden ook de hagedissen in de Kleine Nete roet in het eten. En wanneer de uitbreiding eindelijk voltooid was, stond corona voor de deur. Wederom vielen de plannen van de gemeente in het water. Een feestelijke opening van het geüpdatete complex zat er dus niet in.