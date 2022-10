Tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen opgeheven

Turnhout COLD CASE. Liggend in een plas bloed, met een bromfiets op zijn hoofd. Wie pleegde de ‘perfecte moord’ op eenzaat Frans Sips (72)?

Veel volk heeft hij nooit over de vloer gekregen, maar het ‘bezoek’ dat Frans Sips (72) begin 2003 kreeg, was op z’n zachtst gezegd ongewenst. De zeventiger wordt op 6 januari aangetroffen in de hal, liggend in een plas bloed met een bromfiets op zijn hoofd. Niet voorafgegaan door een ongeluk, wel door een schermutseling. Dat de man ook nog eens beroofd werd, maakt het plaatje duidelijk. Hoewel... Twintig jaar later loopt de dader, of daders, nog altijd vrij rond. Al wat de speurders hebben, zijn twee robotfoto’s. En heel wat vragen.

6:00