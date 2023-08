RESTOTIP. Tikibar De Gele Peper: tropisch genieten in de tuin van Philip en Rosita

Onze wekelijkse rubriek ‘Restotips’ wordt deze zomer omgetoverd tot ‘Terrastips’. Achter de krantenwinkel in de Schoolstraat van Itegem wordt de tuin van Philip en Rosita tijdens de zomermaanden een heus strandterras. In deze Tikibar kan je genieten van een frisse cocktail en rijkelijk gevulde porties pizza’s, pasta’s en hamburgers. Kinderen kunnen spelen in de zandbak en als je geluk hebt, zie je hier en daar een konijn voorbij hupsen.