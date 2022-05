Schoonbroek Leeft haalt alle inwoners op met eigen bus: “We leren de mensen opnieuw feesten”

Het was twee jaar een saaie boel op het Kerkplein, maar dit weekend zorgt Schoonbroek Leeft eindelijk weer voor ambiance. Toch is deze 27ste editie anders dan anders. “Wegens de recente heraanleg van het Kerkplein verhuisden we deze keer naar de pastorietuin ernaast. En eerlijk? Het is hier toch wel gezelliger dan op het grote grasplein, waar nu de foorkramers zullen staan. We zijn in wezen van plek verwisseld”, vertelt voorzitter Frank Vanderlinden. “We zitten dus op een nieuwe locatie en de vorige editie is alweer van 2019 geleden. Zullen de mensen van Schoonbroek hun weg nog wel vinden? Daarom hebben we haltes en een bus van Marcel Cars voorzien om zaterdagavond iedereen op te pikken en hier netjes af te leveren. Schoonbroek is maar een scheet groot, maar zo vindt iedereen zeker de weg”, lacht hij.

Quote Schoon­broek is maar een scheet groot, maar zo vindt iedereen zeker de weg Frank Vanderlinden

Zoals bij een gewone bushalte staat er op een bordje telkens aangegeven waar en wanneer de bus nog zal stoppen. Maar alleen rasechte Schoenbroekenaars kunnen alle locaties ontcijferen. “Zaal 7 of 't Wit Tipke, die ken je eigenlijk alleen als je hier woont. Maar op zich is dat geen probleem: de overgrote meerderheid op Schoonbroek Leeft komt immers uit het dorp zelf." De busreizigers krijgen bij aankomst op het dorpsfeest overigens ook meteen nog een rondleiding. “Wat is een toog, wat is een podium, ...? Je zou het na twee jaar stilzitten al wel eens durven vergeten. Vandaar dat we iedereen nog eens wegwijs maken op het terrein. We leren de mensen eigenlijk opnieuw feesten. (lacht) Net als veel andere festivals of dorpsfeesten maken we er dit jaar ook een uitgebreide versie van. Normaal is Schoonbroek Leeft alleen op zondag, nu starten we al op zaterdag.”

Deathride

Net als andere jaren zorgt de organisatie voor een gezonde mix van genres op het livepodium met zes verschillende livebands en een heel assortiment zelf verzonnen spelletjes. Dit keer is er ook een originele kinderhoek voorzien met een zandbak gemaakt met blikken babyvoeding en zelfs een geïmproviseerde deathride. “De kabel wordt strak gespannen gehouden door een zware tractor. Zo kunnen de kinderen 40 meter veilig naar beneden roetsjen”, zegt Frank. “En volgend jaar doen we weer iets anders. We moeten origineel blijven, he. Dat maakt het ook voor ons plezant om te doen.”

Volledig scherm Het podium van Schoonbroek Leeft staat dit jaar in de pastorietuin. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Naast een geïmproviseerde deathride maakte het team van Schoonbroek Leeft ook een zandbak met blikken babyvoeding. © Liese Demeulenaere