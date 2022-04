Schapenherders van KEMP vzw zwieren opnieuw (stal)deuren open voor 'Lammetjesdag’

MolDe lente is in het land en dat betekent ook dat de eerste lammetjes zijn geboren. Heb je zin om deze schattige diertjes eens van dichtbij te bewonderen? Kom dan op Paasmaandag 18 april naar het Prinsenpark in Retie. KEMP vzw organiseert er namelijk opnieuw de gezellige ‘Lammetjesdag’.

De schapen van KEMP vzw zijn inmiddels plaatselijke bekendheden geworden. Ze duiken overal op in de Kempen om het mooie landschap te helpen beheren en bewaren. “We zijn een vereniging die op een heel speciale manier landbouw en natuurbeheer verenigt. Zeven herders gaan dag in dag uit op pad met hun 1.500 Kempense heideschapen en doen aan natuurbegrazing in tal van gebieden in en rond Mol in de Antwerpse en Limburgse Kempen”, legt Bart Vanbroekhoven van KEMP vzw uit.

“Het Kempens heideschaap is een stukje historisch levend erfgoed dat we geherintroduceerd hebben in zijn natuurlijke habitat. Om de begrazingsprojecten doeltreffend te beheren werken we nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, natuurvereniging zoals Natuurpunt en De Gagel, en ook met allerlei bedrijven - zowel in de profit als de non-profit sector - die hun terreinen op een natuurvriendelijke manier willen onderhouden en beheren.”

Lammetjesdag

De grote kudde brengt natuurlijk ook elke lente een hoop kersverse lammetjes met zich mee. “Om onze kuddes vitaal en jong te houden kweken wij elk jaar met onze schapen. Dit jaar werden er 1.050 lammetjes geboren”, vertelt hij. “Op Paasmaandag 18 april krijgt het grotere publiek de kans om onze lammetjes te ontmoeten. Wij doen dit samen met Provinciaal Groendomein Prinsenpark.”

De ‘Lammetjesdag’ gaat door van 11 tot 18 uur en toegang kost 3 euro. Het hele gezin kan er dan genieten van een strokasteel, workshops, een wolwinkeltje, een quizwandeling en een marktje. Ook kan je er een kudde van 300 schapen ontmoeten. Een foodtruck zorgt voor een lekker hapje en drankje. Wie het trotse baasje van een herdershond is, kan zijn trouwe viervoeter meenemen en laten deelnemen aan een demo schapendrijven om te zien of hij aanleg heeft om kuddes in goede banen te leiden.