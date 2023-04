Retiese zomerschool zoekt nog enthousiaste leerkrachten

Fietser gewond na ongeval aan Zeshoek

Een 40-jarige fietser is woensdagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij betrokken raakte bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Victoriestraat en de Molenstraat in Turnhout. De 40-jarige fietser E.S. werd aangereden door een auto die vanuit de Merodelei kwam en rechts de Victoriestraat wilde indraaien. In de auto raakte bestuurder I.S. (34) uit Ravels niet gewond.