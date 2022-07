Retiese Gildedag ter ere van 600 jaar Sint-Sebastiaansgilde Retie

turnhout Politie betrapt drie graffiti­spui­ters op heterdaad in rangeersta­ti­on

De politie regio Turnhout heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie mannen opgepakt, nadat ze op heterdaad waren betrapt bij het spuiten van graffiti op enkele treinstellen in het rangeerstation in Turnhout.

17 juli