Reties reisbureau organiseert last-minute tripje naar Parijs voor Wout Van Aert-fans

Die kamers zijn intussen geblokkeerd, de autocar gecharterd en een paar praktische zaken geregeld waardoor Happy Weekends helemaal klaar is om met de echte diehardfans naar Parijs te trekken voor de wielerhoogdagen van hun leven op 23 en 24 juli. Zaterdagmorgen 23 juli vertrekt de autocar in Lille, niet toevallig de geboorteplek van Wout Van Aert. “Kort na de middag zijn we in Parijs en checken we in bij het hotel. Vanuit het naastgelegen metrostation ben je binnen het half uur in het centrum van Parijs. Je overnachting en ontbijt is geregeld en verder vult iedereen zijn programma zelf in. Zondagnamiddag gaat natuurlijk iedereen naar de koers zien. De aankomst wordt tegen 19.30 uur verwacht en nadien volgen de huldigingen. Aansluitend keren we terug.”