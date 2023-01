Retienaar Frank Mercelis treedt op in GC Den Dries

De voorstelling is een persoonlijke, grappige en bij momenten zelfs sensuele muziekvertelling. Samen met pianist Antoon Offeciers brengt hij deze keer niet alleen Franse chansons, maar vooral eigen songs en bewerkingen van bestaande nummers. Dat alles wordt afgewisseld met pijnlijke verhalen over seksuele escapades, een leven als halve castraat en de stemmen in zijn hoofd. Zelfs Retie passeert de revue in zijn vertelsels. Wil jij erbij zijn? Tickets zijn beschikbaar in het gemeentehuis, de bibliotheek en online op de website van de gemeente.