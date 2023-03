Retie streeft naar 115 laadpalen tegen 2030: “Maar toekomst zal uitwijzen of hier wel nood aan is”

Het lokaal energie- en klimaatpact voorziet tegen 2030 onder meer 1,5 laadpunten voor elektrische wagens per honderd inwoners. Ook Retie ondertekende het pact en zou dus over zeven jaar 115 laadpunten moeten tellen, ofwel 105 meer dan nu het geval is. Maar is dat wel realistisch? “Het cijfer is voor alle gemeenten gelijk en houdt geen rekening met verstedelijking of agrarisch gebied”, zegt Peter Van Olmen, hoofd technische dienst.

Momenteel staan er op Reties grondgebied amper vijf laadpalen met telkens twee laadpunten. Slechts een daarvan is volledig publiek en is terug te vinden in de Kerkstraat. Hier kan je je elektrische wagen opladen aan een voordelig tarief van 37 cent per kWh. De vier semi-publieke laadpalen staan verspreid over de gemeente, zoals op De Brand, Kelderbeemd en Provinciebaan. Hoeveel je daar betaalt, is afhankelijk van de aanbieder.

Kortom: Retie heeft welgeteld tien laadpunten, en dat terwijl de gemeente - als ze in lijn wil zijn met het lokaal energie- en klimaatpact - tegen 2030 maar liefst 115 laadpunten moet tellen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Gelukkig komen er dit jaar nog enkele laadpalen bij, al is dat maar een fractie van wat er nog nodig is. “We plannen twee publieke laadpalen met elks twee laadpunten. Eentje komt in de Groenstraat, de andere op de Gemeenteparking. Het aantal semi-publieke laadpalen hangt af van de aanvragen die we krijgen. Dat hebben we dus niet in de hand”, zegt Peter Van Olmen, hoofd technische dienst.

Agrarisch gebied

“De gemeente streeft inderdaad naar 115 stuks, maar de toekomst zal uitwijzen of hier nood aan is. Op basis van onder andere de vraag zal de uitrol bekeken worden. Het cijfer voor laadpalen volgens het lokaal energie- en klimaatpact is immers voor alle gemeenten gelijk en houdt geen rekening met verstedelijking of agrarisch gebied. In stedelijke context bijvoorbeeld zal de vraag voor publieke laadpalen groter zijn omdat er minder parkeermogelijkheid is aan de woning. In ruraal gebied heeft men meestal wel ruimte om dat zelf te voorzien”, zegt hij.

Retienaren die een private laadpaal op hun eigen perceel willen voorzien, moeten daar overigens geen vergunning voor hebben. Ze moeten er alleen voor zorgen dat hun elektrische aansluiting geschikt is voor het opladen van een elektrische wagen. Als je elektrische aansluiting moet aangepast worden, dan kan je dit aanvragen bij Fluvius. Ook moet je een laadpunten dat je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen kleiner of gelijk aan 5 kVA aanmelden bij Fluvius.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.