Retie Rockt, het kleine festivalletje dat zijn plaats heeft weten te veroveren: “Sfeer, gezelligheid, goede muziek en een wauw-effect. En betaalbare pinten!”

RetieRetie Rockt is nog een festival zoals het écht zou moeten zijn. Klein, gezellig en een organisatie dat telkens op een of ander manier voor een wauw-effect wil zorgen. Op 11 juni is het alweer de zeventiende editie en de ze zijn er klaar voor daar in Retie. Op twee podia! “Hier en daar horen we dat de voorverkoop niet optimaal is, maar wij hebben niet te klagen. En oh ja, onze bierprijs is ook niet veel gestegen. Betaalbare pinten dus”, grijnst medeorganisator Sander Melis. Ticket nodig ? Dat kan via deze link .

Volledig scherm Enkele archiefbeelden van Retie Rockt © Toon Verheijen

Retie Rockt is niet de grote naam in de festivalwereld, maar jaarlijks stippen toch minstens 1.500 muziekliefhebbers het festival met rood aan in de agenda. En dat gaat dit jaar absoluut niet anders zijn. En ze hebben wel wat in petto. “We gaan voor het eerst in het bestaan naar twee podia”, zegt medeorganisator Sander Melis. “We hebben onze ‘dancecontainer’ vervangen door een tweede podium waar we wat kunnen experimenteren en breder kunnen programmeren. Alles samen zullen er veertien bands optreden en uiteraard mag ook onze afterparty-dj niet ontbreken.”

Trendsetter

Retie Rockt maakte jaren geleden al komaf met het basisconcept van de meeste festivals. Dat wil zeggen: een tent, een hoofdpodium en een hotdogkraam. Ergens zijn er altijd een beetje trendsetter of vernieuwend willen zijn. “Daarom dat we ook dit jaar weer alles uit de kast halen”, grijnst Sander Melis. “Onze toog en ons hoofdpodium zal volledig opgetrokken worden uit recuperatiemateriaal bestaan. De bezoekers gaan verschieten (lacht). Dat wauw-effect, daar doen we het ook altijd wel een beetje voor. De mensen iets nieuws en leuk kunnen bieden is belangrijk. Sfeer en gezelligheid, daar draait alles om. Dat maakt de kleine festivals ook zo uniek.” Het moet ook gezegd: Retie Rockt is trouw aan de thuishaven en ze denken ook aan het milieu. “Onze samenwerkingen met lokale handelaars blijven zeker behouden. Zo zullen er lokale streekbieren geserveerd worden en ook het foodgedeelte is in volledige Retiese handen. Tevens proberen we zo ecologisch mogelijk te werken door onder meer herbruikbare bierbekers te gebruiken. We hebben onze ticketprijs wel wat moeten verhogen, maar er is ook goed nieuws: we verhogen onze bierprijs nauwelijks dus de pinten blijven betaalbaar. Wij volgen de grote kleppers dus niet. Bij ons kun je er nog altijd eentje extra drinken (lacht).”

De muziek

We zouden nog bijna het belangrijkste vergeten: de muziek. “Als headliners hebben we Rhea en High Hi. Beide bands zijn voorbije jaren uitgegroeid naar de top van de Belgische scene”, zegt Sander Melis. “Met verschillende singles op zak, zal het meebrullen geblazen worden. Ramkot is dé opkomende band in het rockwereldje. Eigenzinnig maar knalhard. Peuk is de parel van de Belgische underground. Met hun energieke grunge hebben ze al veel clubs plat geblazen. Rrrags is een aparte vogel en niet enkel door hun zingende drummer. Dit Nederlands/Mols gezelschap brengt psychedelische jammuziek. Soms uitgesponnen en soms hardrockend. The Yummy Mouths brengt frisse poprock en is een band met een veelbelovende toekomst. Met Bultrug hebben we eindelijk nog eens een volledig Retiese opener. Op ons tweede podium staan La Jungle (techno/kraut/dance uit Mons), Willy Organ (dé undergroundkoning van het Vlaamse levenslied), Arson (crossover van Rock & Roll, Punk, Southern Rock en Hardcore), Fake Indians (noiserock en alles daar rond), Skroetbalg (Drentse Rock ‘n’ Roll-punk) en Huracan (metalen pletwals).”

