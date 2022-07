Retie neemt massaal afscheid van volkszanger Juul Kabas: “Hij hield veel van mensen, en de mensen van hem”

Retie/Lille Reties reisbureau organi­seert last-minute tripje naar Parijs voor Wout Van Aert-fans

Dat Wout Van Aert een straffe coureur was, dat wisten we natuurlijk al. Maar hoe hij momenteel stunt in de Ronde van Frankijk is ongezien. En dat is ook het Retiese reisbureau Happy Weekends niet ontgaan. De reisorganisator organiseert daarom een last-minuteuitstap naar Parijs voor diehardfans die hun held in de groene trui over de finishlijn willen zien gaan.

12 juli