Retie huldigt lokale sporthelden van het voorbije jaar

Indrukwek­kend afscheid met ronkende wagens voor Jonas (21): “Het is te gek voor woorden dat we nu over jou in de verleden tijd moeten praten”

Vrienden en familie hebben zaterdagnamiddag bij Van Hove Begrafenissen in Westerlo in groten getale afscheid genomen van Jonas Deboel (21), de Meerhoutenaar die een tiental dagen geleden om het leven kwam bij een ongeval in Geel. Tijdens de uitvaart haalden ze volop warme herinneringen aan de allemansvriend en levensgenieter boven. “Je was de puurste ziel die ik kende.” Na de plechtigheid hadden zijn vrienden nog een indrukwekkend eerbetoon met een colonne getunede wagens - de passie van Jonas - in petto.