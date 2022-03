Reisorganisatie leert vakantiegangers fietsen en wandelen met gps

RetieReisorganisatie Happy Weekends uit Retie geeft voortaan ook workshops in navigatie om meer vakantiegangers warm te maken voor fiets- en wandelvakanties. Het lijkt eenvoudig, maar toch blijkt het een gat in de markt. De opleidingsdagen waren meteen volgeboekt. “Van heel wat mensen horen we dat ze graag via navigatie willen fietsen of wandelen, maar dat ze het niet kunnen”, zegt zaakvoerder Paul Huysmans.

Happy Weekends werd opgericht in 2016 en legt zich al sinds het begin toe op fiets- en wandelvakanties. Aanvankelijk waren dat uitsluitend begeleide groepsvakanties, maar sinds corona biedt de reisorganisatie ook individuele vakanties. “En dan hebben we het over formules als fietsen en wandelen van hotel naar hotel met bagageservice. Of belevenisvolle arrangementen vanuit één hotel”, vertelt Paul Huysmans, zaakvoerder van Happy Weekends. “Onze gasten ontvangen dan bij aankomst in het hotel een Happy Weekends-map met de routes, die we meestal maken op basis van fiets- en wandelknooppunten.”

Helaas loopt er al eens iets mis. “Het gebeurt geregeld dat er onderweg een bordje ontbreekt, dat het slecht zichtbaar hangt en dan rijden de mensen verkeerd. Daarom hebben we voor deze vakanties ook GPS-bestanden ter beschikking, die onze gasten kunnen opvragen”, vertelt hij. “Maar dat gebeurt slechts sporadisch. Van heel wat mensen horen we dat ze graag via navigatie willen fietsen of wandelen, maar dat ze het niet kunnen.” De reisorganisator besliste dan maar om die kennis zelf te verspreiden opdat meer mensen kunnen genieten van hun wandel- of fietsvakantie. “Concreet leren we de deelnemers werken met het programma RouteYou, een Belgische ontwikkeling die zeer gebruiksvriendelijk is, een gratis versie en betaalbare abonnementsformule heeft en waarop je vele duizenden routes vindt van andere gebruikers.”

Opleidingsdagen

De workshops zijn alvast een schot in de roos. “Een opleidingsdag bestaat uit een theoretisch gedeelte in de voormiddag. In de namiddag maken de deelnemers een korte fietstocht of wandeling waarbij ze de opgedane kennis meteen in de praktijk brengen”, zegt Paul. “We gingen hiermee van start in februari en vijf opleidingsdagen waren meteen volgeboekt. Daarom organiseren we nu drie bijkomende op 25 maart, 1 en 2 april.” De opleidingen vinden plaats bij fietsgroothandel Codagex in Dessel en kosten 95 euro per persoon.

Reisorganisatie Happy Weekends leert klanten navigeren met een eenvoudig gps-systeem.