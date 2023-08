Berm in Den Hoek wordt hersteld: Weg wordt twee dagen afgesloten

Van maandag 21 tot en met woensdag 23 augustus wordt de berm hersteld in Den Hoek te Schoonbroek. Er worden grasdallen aangelegd in de bocht. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Hofstraat, Provinciebaan, Nieuwe Staatsbaan, Rhoode en Arselt. Voetgangers en fietsers kunnen wel gewoon passeren.