Meer details bekend over nieuwe verbin­dings­weg om ring te verlengen: twee gloednieu­we kruispun­ten, snelheids­li­miet van 70 km/u en Villa Zonne­schijn blijft behouden

Sinds enkele dagen loopt het openbaar onderzoek over de gedeeltelijke verlenging van de Geelse ring en zijn dus ook de plannen daarover raadpleegbaar. Nadat er nog twee opties waren overgebleven, is er nu één voorkeurslocatie vastgelegd: namelijk de zone tussen Fittelaarsdijk en Katersberg, maar dan wel zonder dat Katersberg zelf geraakt wordt. De verbindingsweg brengt twee gloednieuwe kruispunten met zich mee, hanteert een snelheidsregime van 70 km/u en telt één rijstrook in elke richting. Het bouwkundig erfgoed Villa Zonneschijn kan dan weer gespaard blijven, al zijn andere onteigeningen onvermijdelijk.