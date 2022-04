Prinsenpark viert 175ste jubileum met gouden feestjaar

Provinciaal Groendomein Prinsenpark werd 175 jaar geleden aangekocht door koning Leopold I en omgevormd tot een prachtig landschapspark met bijzondere parkbomen als treurbeuk en Japanse lork en slingerende wegen. Op een grote open plaats zou ook een koninklijke jachtpaviljoen verrijzen voor prins Boudewijn, de broer van Albert I. De prins overleed op 22-jarige leeftijd en het paviljoen werd nooit gebouwd. In 1972 kwam het domein in het beheer van provincie Antwerpen, die het Prinsenpark flink uitbreidde tot maar liefst 215 hectare. In de voorbije vijftig jaar liet de provincie het domein uitgroeien tot een uniek natuurgebied met veel aandacht voor natuurbeleving en educatie. Het park werd vorig jaar zelfs bekroond met de internationale Green Flag Award voor zijn ‘duurzame visie, fijne faciliteiten en uitgebreid educatief aanbod’.

Naar aanleiding van het jubileum staan er dit jaar heel wat evenementen te gebeuren. Zo worden de jongste bezoekers extra in de watten gelegd met onder andere een zomerzoektocht en na het succes van vorig jaar een echte zomerwerking voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Er is ook volop speelplezier in de grote zandbak en amfitheater voor het bezoekerscentrum en de speelroute langs verschillende speelzones. Langs de Prinselijke Vijverroute, die overigens genomineerd is voor Wandeling van het Jaar 2022, wordt een mooie fototentoonstelling gehouden. Het hoogtepunt van het feestjaar is evenwel ‘Feest in het Park’ op zondag 12 juni. Die dag viert het Prinsenpark met optredens, een hele rist leuke activiteiten, muzikale omkadering en een hapje en drankje.