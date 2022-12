Politie pakt twee Nederlanders op op E34 voor helpdeskfraude

Arendonk Arendonkse fotografe verovert als enige Belg een juryprijs in National Geographic Fotowed­strijd: "Ik wilde de verhalen van de waterramp in Wallonië een gezicht geven”

Fotografe Wendy Leyten (37) uit Arendonk heeft een hoofdprijs weggekaapt in de befaamde National Geographic Fotowedstrijd. Haar reportage in Prayon, een van de vele Waalse dorpen die vorig jaar getroffen werden door de overstromingen, maakte een enorme indruk op de jury. “Die erkenning is natuurlijk leuk, maar ik vind het veel belangrijker dat dat verhaal nog eens verteld wordt. Anderhalf jaar na de ramp is de situatie daar nog steeds erg schrijnend”, zegt ze.

14:03