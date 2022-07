Politie houdt verhoogd toezicht op 't Vossekot wegens aanhoudend vandalisme

geel/laakdal/meerhout Meer woningin­bra­ken en ongevallen met gewonden in politiezo­ne in eerste jaarhelft van 2022

Tijdens de eerste zes maanden van 2022 hebben zich in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zowel meer woninginbraken als meer verkeersongevallen met gewonden voorgedaan tegenover dezelfde periode in 2021. Bij de woninginbraken gaat het om de eerste stijging in vijf jaar.

