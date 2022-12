Personal trainer Tobias introduceert unieke keten van private gyms: “Coaching, voeding en massage op één plek”

Turnhout/RetieTobias Maerien uit Retie is al twaalf jaar aan de slag als personal coach met zijn eigen studio ‘4u2 in Motion’, maar gooit het roer nu om. De zaak gaat voortaan door het leven als ‘Sterker’ en wordt uitgebreid tot een nieuw concept, dat geheel uniek is in België: een keten voor personal coaching. “Geen open fitness, waar iedereen zomaar binnen kan wandelen. Wel verschillende professionele gyms, waar je begeleid wordt door ervaren trainers”, legt hij uit.

‘4u2 in Motion’ groeide sinds 2010 uit tot een populaire zaak met lange wachttijden. Tobias kon het grote aantal klanten na enige tijd niet meer op z’n eentje bolwerken en nam twee trainers aan om als team zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. “Maar mijn studio in Retie is maar 80 vierkante meter groot. Er kan eigenlijk maar een trainer per uur binnen, anders loop je elkaar in de weg. En zelfs met de twee andere trainers is er nog steeds een wachtlijst. Dat blijft dus een bottleneck”, vertelt Tobias. “Ik heb er altijd van gedroomd om mijn zaak tot iets groters uit te werken, maar toen werd ik papa en daarna kwam corona. Tijdens de pandemie moesten we zelfs tien maanden sluiten. Gelukkig hebben we in die tijd maar één klant verloren. Na de lockdown was het dus meteen weer ‘vollen bak’, inclusief wachtlijst.”

Om dat probleem op te lossen, ging Tobias ten rade bij een van zijn cliënten. “Ik train al verschillende jaren bij Tobias en dat klikt goed”, vertelt John De Waal, de gloednieuwe CFO van Sterker. “Begin dit jaar spraken we over een uitbreiding van Tobias’ zaak. Ik werkte hiervoor in ICT en specialiseer me in optimaliseren, digitaliseren en de cijfertjes. Eigenlijk alles wat Tobias niet graag doet. (lacht) Maar wel dingen die je nodig hebt om een zaak succesvol uit te breiden, vandaar dat we samen in zee zijn gegaan.” De twee staken koppen bij elkaar en zochten naar een antwoord op de vraag ‘Wat bestaat er nog niet in fitnessland?’ Het resultaat is een uniek concept, dat in België nog onbekend is: een keten voor personal coaching. Het eerste volwaardige filiaal bevindt zich naast de sporthal van Lenig en Gezwind in de Smiskensstraat te Turnhout.

Volledig scherm 4u2 in Motion gaat verder als Sterker. © Liese Demeulenaere

Massage

“We blijven daarmee bewust weg van de open fitnessen, de Basicfits van de wereld. Daar kan iedereen binnenstappen en de machines in het wilde weg gebruiken. Onze ambitie is juist een keten te creëren, waar je terecht kan voor personal training, voedingsadvies en sinds kort ook massage”, legt Tobias uit. “Een personal coach runt zijn eigen zaak, maar dat blijft vaak ‘amateuristisch’. Je kan maar zo veel doen in jouw beperkte ruimte en maar zo veel klanten hebben. Bovendien willen de meeste personal coaches zich vooral focussen op het trainen zelf. Marketing, sales, boekhouding, ... daar zijn ze doorgaans minder mee bezig en dan is het ook moeilijker om te groeien.”

Volledig scherm Enkele coaches van Sterker zijn ook gekwalificeerde masseurs. De keten biedt daarom ook massage aan. © Liese Demeulenaere

Het volledig nieuwe concept verdiende ook een nieuwe naam: 4u2 in Motion heet voortaan Sterker. “Twaalf jaar lang heb ik onder die naam gewerkt, maar dat was niet pakkend of krachtig genoeg. Maar het woordje ‘sterk’ is er een dat heel vaak terugkomt in onze trainingen. Als iemand aan zijn laatste rep bezig is en wat aanmoediging kan gebruiken, dan zeggen wij ‘Sterk, komaan. Sterk werk’ of iets gelijkaardigs”, legt Tobias uit. “Bovendien is sterker worden de basis van wat wij hier doen. Alles vloeit daaruit voort. Wie werkt aan zijn fysieke kracht, heeft minder snel last van kwaaltjes en heeft meer zelfvertrouwen. En als je meer spiermassa hebt, werkt je metabolisme sneller en is het makkelijker om op gewicht te blijven. De nieuwe naam vat die filosofie mooi samen.”

Vijf filialen

Tobias en John dromen er nu van om de komende vijf jaar de kleine studio in Retie te verhuizen en uit te bouwen tot een volwaardig Sterkerfiliaal en daarnaast nog drie nieuwe vestigingen te openen. Vijf filialen op vijf jaar tijd dus. “Het doel is om personal coaching te professionaliseren. Voor het nieuwe filiaal in Turnhout namen we ondertussen al een derde trainer aan. Ikzelf ben nu minder aan de slag als personal coach, maar geef klanten die dat willen voedingsadvies, leid de trainers op en houd me bezig met marketing en sales. Daarnaast doe ik ook de intakegesprekken. Ik kén mijn trainers en kan goed inschatten wie het beste past bij de nieuwe klant. Dat is ook belangrijk. Je brengt wel 2 à 3 uur per week samen door. Die klik en vertrouwensband moeten goed zitten.”

John werkt dan weer vooral achter de schermen. Samen zorgen ze ervoor dat alles gesmeerd loopt. “We hebben al goede feedback gehoord van de klanten. Zelfs ex-klanten, die gestopt waren omdat ze Retie te ver vonden, zien we nu terug in Turnhout. Dat is fijn”, zegt Tobias. “Ik denk ook dat ons aanbod daarin een grote rol speelt. Mensen kunnen kiezen uit voedingsadvies, massage en trainingen, maar ze ook combineren zoals zij dat zelf willen. Je moet dus niet voor het totaalpakket gaan, maar de optie is er wel”, besluit hij. Wie een voorsmaakje wil van Tobias’ aanpak, vindt ook al veel informatie in zijn boek ‘Plan Buik Weg’, dat hij begin dit jaar publiceerde.

Praktisch

Het nieuwe filiaal van Sterker vind je links naast de sporthal van Lenig en Gezwind in de Smiskensstraat te Turnhout. Het filiaal in Retie is gevestigd in Meierend 61. Wil je graag kennismaken met de coaches van Sterker? Neem dan een kijkje op www.clubsterker.be of stuur een mailtje naar hallo@clubsterker.be.

Volledig scherm Tobias Marien uit Retie start een keten van private gyms. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm In het nieuwe filiaal van Sterker vinden sporters zelfs een 'proteine station' om weer op krachten te komen na de training. © Liese Demeulenaere

