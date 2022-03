Paulussen Hardhouthandel bekroond met internationale awards: "Als relatief kleine speler bijzonder trots op deze erkenning”

RetiePaulussen Hardhouthandel uit Retie is bekroond met niet één maar twee Red Dot Awards, een internationale prijs voor design die sinds 1955 jaarlijks uitgereikt wordt. Het bedrijf ontwikkelde namelijk het brandwerende concept Forestlines als innovatief antwoord op de nieuwe brandvoorschriften in de bouw. “We bieden zo een oplossing voor een gigantische problematiek in onze sector”, zegt zaakvoerder Steven Paulussen.

Vanwege zijn duurzaamheid is hout een geliefde grondstof in bouwprojecten, maar het materiaal heeft ook een keerzijde. Enerzijds is kwalitatief hout schaars en dus erg kostbaar, anderzijds is het ook kwetsbaar omdat het erg brandbaar is en daarom een problematische brandreactieklasse heeft. “Je kan hout op enkele manieren impregneren om het tegen te gaan, maar dat heeft telkens nadelen. Brandvertragende behandelingen bieden geen sluitend antwoord op de brandreactieklasse”, zegt Steven Paulussen, zaakvoerder van Paulussen Hardhouthandel. “Bij het impregneren zijn er klassieke problemen als uitlogen en de negatieve impact op mens en milieu.”

Vanaf juli dit jaar komen er nieuwe brandeisen in de Belgische wetgeving en die kijken nog strenger naar de brandreactieklassen van bouwmaterialen. Om toch te voldoen aan de nieuwe brandvoorschriften voor hout ontwikkelde de Retiese houthandel twee jaar geleden het innovatieve profiel Forestlines, een beschermd aluminium profiel dat tussen houten latten wordt geplaatst om zo de brandklasse van onbehandeld hout te optimaliseren. Hoe? “De aluminium strook verkleint de brandbare oppervlakte per vierkante meter. Er wordt ook minder warmte ontwikkeld en er is overdracht tussen het uitstekend isolerende hout en supergeleider aluminium, dat de warmte opneemt, verspreidt en zelfs voor koeling zorgt”, legt Steven uit.

Red Dot Award

Dankzij de nieuwe technologie van Forestlines kan je ook houtsoorten gebruiken die minder stabiel zijn. Zo kunnen ook die houtsoorten dienst doen als gevelbekleding, terwijl dat vroeger nooit gedaan werd. En de Retiese houthandel gaat zelfs nog verder. “We geven hout de plek die het verdient en niet enkel als gevelbekleding. Denk aan daken, waarbij Forestlines de onderstructuur en dakdichting grotendeels afdekt tegen hemelwater en UV-licht”, vertelt de zaakvoerder.

Volledig scherm Ook het iconisch project te Kasterlee van Architects In Motion heeft al ingetekend en gaat voor een gevel met Forestlinesprofiel. © Architects in Motion

Ondertussen behaalde Forestlines in meerdere testen het resultaat ‘brandklasse B’ en dat zonder enige brandvertragende behandeling. Daardoor vond het zijn weg naar tal van topprojecten, zoals het donorcentrum van Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de iconische Hangar 26-27 aan de Schelde. Ook in Kasterlee wordt binnenkort een project opgetrokken met een Forestlinesprofiel. Het innovatieve concept werd nu ook genomineerd voor de Red Dot Awards, een internationale prijs voor design, en viel zodanig in de smaak dat het werd uitgeroepen tot ‘Best Innovative Product’ én de beste in de categorie ‘Materials and Surfaces’. “Een bekroning van vele jaren zwoegen, dure ontwikkelingstrajecten en nog veel meer”, zegt Steven. “We zijn als relatief kleine speler bijzonder trots op die internationale erkenning omdat het één van de allergrootste innovatie- en designprijzen is waarbij de ereplaatsen meestal naar grote multinationals gaan.”

Volledig scherm Steven Paulussen van Paulussen Hardhouthandel in Retie. © Paulussen Hardhouthandel

Volledig scherm Een voorbeeldje van het innovatieve, brandwerende Forestlines-profiel. © Paulussen Hardhouthandel