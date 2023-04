Pasgeboren lammetjes doen harten weer smelten in Prinsenpark tijdens drukbezochte Lammetjesdag

Fietsers moeten omrijden tijdens voorberei­den­de werken in Sint-Apollonia­laan

Ter voorbereiding van het grote rioleringsproject in de Sint-Apollonialaan moet er gewerkt worden in de berm, ter hoogte van het kruispunt met de Keirlandse Zillen. Van dinsdag 11 tot vrijdag 14 april geldt er daarom in beide rijrichtingen een fietsomleiding via een doorsteekpaadje van en naar Bosveld. Het autoverkeer ondervindt geen hinder.