Pamperinzameling in de bib geeft jonge gezinnen een warm eindejaar

Mol VBS De Toren opent gloednieu­we schoolbib: “Onze leerlingen moeten echte lettervre­ter­tjes worden”

Na Klim-Op in Ginderbuiten beschikt nu ook VBS De Toren in Achterbos over een eigen bibliotheek op school. De schoolbib kadert in het gemeentelijke project ‘Leesplezier voor ieder kind’ en moet van de Molse kinderen weer echte boekenwurmen maken. “Kindjes die veel lezen, leren al op vroege leeftijd zich in te leven in andere mensen. Boeken promoten is dus werken aan een betere wereld”, zegt directeur Anne-Mie Vandoninck.

25 november