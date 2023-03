Ouders die kind naar basisschool in Retie willen sturen kunnen kroost aanmelden tot en met 21 maart

Sinds gisteren 6 uur staat het centraal aanmeldsysteem van de gemeente Retie voor ouders die hun kind wensen in te schrijven in een lokale basisschool online. Nog tot en met dinsdag 21 maart om één minuut voor middernacht kan je jouw kroost daarop registreren met vermelding van de school of scholen van voorkeur. Je hoeft je daarbij niet te haasten, want de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de toekenning van je plaats.

Voor wie?

Is jouw kind geboren in 2021 of gaat het voor de eerste keer naar de kleuterschool? Dan meld je je peuter aan via het systeem. Ook kinderen geboren tussen 14 november en 31 december die pas naar school gaan in het schooljaar 2024-2025 moeten aangemeld worden voor 21 maart. Gaat jouw kroost naar het eerste leerjaar? Of wil je een andere school kiezen voor jouw kind? Dan moet je ook gebruik maken van het online aanmeldsysteem voordat je je oogappel inschrijft op school.

Het aanmeldingssysteem is enkel van toepassing binnen het gewoon onderwijs. Wil je je kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs, dan gebeurt dit rechtstreeks op de school via het aanmeldingssysteem van de specifieke school. Let wel op: om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een attest nodig. Enkel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kan dit uitschrijven. In het attest staat in welk type van buitengewoon onderwijs je kan inschrijven.

Eerst aanmelden, daarna inschrijven

Bij de toewijzing van de plaatsen is er voorrang voor kinderen van eenzelfde gezin of van personeelsleden van de school. Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, krijgen de kans om zich in te schrijven voor de andere plaatsen worden toegewezen. Zij moeten zich ook wel aanmelden. De overige beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van de afstand tussen de woonst van het kind en de school. Wie dichterbij woont, maakt meer kans.

Ouders die hun kind registreerden krijgen op vrijdag 21 april een e-mail met daarin een ticket waarmee ze hun kind kunnen inschrijven in een bepaalde school. Wie plaats heeft, krijgt een ticket van een school uit de voorkeurslijst.

Je kind is op dat moment aangemeld bij de school, maar nog niet ingeschreven. Een inschrijving is pas definitief wanneer je als ouder je handtekening zet op een leerlingenfiche. Je verklaart je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project.

Inschrijven vanaf eind april

Tussen 24 april en 15 mei kan je met je ticket terecht in de toegewezen school. Je hebt een Kids-ID, een verblijfskaart of een ISI+-kaart van het ziekenfonds nodig om je kind uiteindelijk in te schrijven. Neem ook de e-mail mee en je eigen identiteitskaart (ouders).

Ben je niet ingeschreven op 16 mei, dan vervalt je ticket. Is je kind niet aangemeld voor 21 maart? Of was er geen plaats meer in één van je voorkeursscholen? Dan kan je vanaf 23 mei vrij inschrijven in een school waar nog plaats is.

Meer informatie via retie.be.

