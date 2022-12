Opnieuw levensechte ezels in kerststal: Quinze, Liz en Oscar vertrekken zaterdag naar hun tijdelijke verblijf

Turnhout Verhalen in Taxandria­mu­se­um voortaan ook beschik­baar in Vlaamse Gebaren­taal

Het Taxandriamuseum in Turnhout heeft voortaan ook een aanbod voor doven en slechthorenden. De verhalen die er te rapen zijn, worden weergegeven via filmpjes in Vlaamse Gebarentaal.

12 december