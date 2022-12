Ook gemeente Retie snoeit in begroting: Heraanleg ringweg schuift een jaartje op

RetieNadat verschillende gemeenten zich al over hun begroting moesten buigen, sluit nu ook Retie aan in het rijtje. Het lokale bestuur heeft de meerjarenplanning aangepast om het hoofd boven water te houden. “Toch werd bewust niet gekozen om gebruik te maken van de kaasschaaftechnieken”, zegt schepen voor Financiën Koen Claessens.

“De signalen van andere gemeenten rond inkrimpingen van personeelsbestanden, schrappen van investeringen zette ook in Retie alle diensten en het bestuur op scherp. De stijging van de grondstofprijzen, onder andere bij de werken in Schoonbroek, en de energieprijzen deden in het voorjaar al het ergste vermoeden”, zegt schepen voor Financiën Koen Claessens. “En in juni bij het verwerken van de rekening, werd het duidelijk dat de impact van die stijgingen en de voorspelde loonindexatie een grondige doorlichting van het geplande uitgaven zouden vragen."

Maar de gemeente ziet de aanpassing van het meerjarenplan ook niet als iets onoverkomelijks. “We weten trouwens naar het einde toe van een zesjarig meerjarenplan de zaken geactualiseerd moeten worden. Tegen de helft van zo’n meerjarenplan krijg je meer zicht op de concrete timing van geplande keuzes van die volgende, laatste drie jaren. Er is dan ook meer zicht op externe elementen die mee invloed hebben op de ambities”, zegt hij. “Zo plant Aquafin investeringen in de Zanddijkdreef. Voor ons het ideale moment op daaraan de eigen rioleringswerken te laten aansluiten. Daarom werd het project Nachtegaallaan naar voren gehaald.”

IBA’s

Andere projecten laten dan weer langer op zich wachten. “De heraanleg van de R18 (de Retiese ring, red.), een gewestweg, loopt niet met de snelheid zoals die was voorzien in het meerjarenplan. Ook de gemeente participeert financieel in dit project. Daarom werden deze middelen werden een beetje naar achter geschoven, van 2023 naar 2024. De openbare verlichting gebeurt in 2025", zegt Claessens. “Dit betekent bovendien dat de heraanleg van de Markt verschuift. De studies zullen plaatsvinden in 2025, de werken vanaf 2026.” Bij de werken van de Kapelstraat werd overigens ook de poort naar de marktomgeving mee opgenomen. Dit betekent dat het kruispunt met de Gildenstraat mee ingetekend is voor een prijskaartje van 360.200 euro.

Volledig scherm De ring van Retie wordt volledig heraangelegd. © CD&V Retie

Door enkele projecten op te schuiven, komen er wel weer kleinere budgetten vrij voor andere initiatieven. Zo werd er in 2023 liefst 95.000 euro extra voorzien voor IBA’s, individuele waterzuiveringsinstallaties in buitengebieden waar geen riolering ligt. Ook krijgt Jeugdklub 2470 een renovatiesubsidie van bijna 100.000 euro en wordt er 138.000 euro voorzien voor de renovatie van het dak van de St.-Pieterskapel. “Daarnaast voert de gemeente samen met de Zevenster, het grote bouwproject naast het gemeentehuis, versneld een autodeelsysteem in met 60.000 euro. Tenslotte worden de investeringen rond energie met prioriteit verder geconcretiseerd”, zegt hij.

Gezonde leninglast

“Nieuw Retie is heel tevreden dat we hiermee, ondanks de inflatie toch de doelstellingen van het meerjarenplan kunnen realiseren. Bovendien blijft de leningslast gezond. Met een leningslast van 842 euro per inwoner tegen eind 2025 blijft Retie in een gezonde situatie in benchmarking met andere gemeenten”, besluit Claessens.

