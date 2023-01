Ook burgemeesters van Retie en Balen verzetten zich tegen verplichte fusies: "Het is onze taak om kort bij de inwoners te staan, niet verder weg te kruipen”

Retie/BalenVorige maand ondertekenden 21 burgemeesters het burgemeestersfront om meer duidelijkheid te vragen over de verplichte gemeentefusies die in de lucht hangen. Onder hen ook burgervaders Patrick Geuens (Nieuw Retie) van Retie en Johan Leysen (CD&V) van Balen. Zij zien een verplichte fusie met omliggende gemeenten niet zitten. “Wij hebben onze eigenheid als landelijke gemeente en die willen we ook behouden”, zegt Geuens.

Het burgemeestersfront is een initiatief van de burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij). Hij vraagt samen met nog twintig andere burgemeesters om meer duidelijkheid over de fusieplannen die Vlaanderen voor hen mogelijk in petto heeft. Ze stuurden daarom een brief naar alle partijvoorzitters in Vlaanderen met de vraag om hun partijstandpunt omtrent de kwestie kenbaar te maken. “Heb ik schrik voor een fusie? Nee, dat niet. Maar ik ben wel resoluut tegen verplichte fusies”, zegt burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie), die de brief mee ondertekende. “Bij mijn weten kost dat alleen maar geld en zijn ook de burgers daar geen vragende partij voor. In Nederland is het ook gebeurd en daar winnen de lokale partijen nu steeds meer stemmen door zich te verzetten tegen fusies.”

“Daarom moet er echt dringend meer duidelijkheid over komen. Minister Somers (Open VLD) heeft al eens laten vallen dat we van 300 naar 100 Vlaamse gemeenten moeten gaan. Maar hoe groot moeten die dan wel niet zijn? Stel dat Retie moet fuseren met Dessel, dan nog tellen we amper 20.000 inwoners en dat is wellicht niet genoeg voor Somers ambitie”, zegt Geuens. “Bekijken we het op grotere schaal, dan zou het voor ons het meest logisch zijn om naar Dessel, Mol en Balen te kijken omdat we onderling al veel samenwerken. Maar Schoonbroek en Olmen liggen wel zo’n 40 kilometer uiteen. Is dat er niet over?”, vraagt de burgervader zich af. Bovendien is het nog niet eens zeker dat een verplichte fusie voor Retie dat scenario zou volgen. “Als echt zover komt, dan beslist de regering welke gemeenten moeten samengaan. En dat willen we absoluut niet. Wij hebben onze eigenheid als landelijke gemeente en die willen we ook behouden. Een burgemeester moet ook kort bij zijn burgers staan. Door te fusioneren wordt dat alleen maar moeilijker”, zegt Geuens.

Littekens

Johan Leysen (CD&V), burgemeester van Balen, valt hem bij. “Bij de burgers heeft de politiek sowieso al weinig draagvlak dus het is belangrijk om de politiek dichtbij de burger te brengen. Het idee om steeds grotere gemeenten te maken, correspondeert daar niet mee. Ik ben er bovendien niet van overtuigd dat grotere gemeenten beter bestuurd worden dan kleinere”, zegt hij. Toch wordt als argument voor fusies vaak aangehaald dat de uitdagingen voor gemeenten alsmaar groter worden. “Dat is ook zo, maar men kan met samenwerkingen die uitdagingen ook te lijf gaan. Dat zeg ik als voorzitter van het IOK, waarmee we binnen de hele Kempen voortreffelijk samenwerken rond enkele beleidsdomeinen zonder dat gemeenten hun identiteiten moeten opgeven.”

Quote Van een verplich­ting huiver ik. We zitten toch niet in Oost-Europa, waar vanuit het Kremlin richtlij­nen worden gegeven? Burgemeester Johan Leysen (CD&V)

En daar valt dat woord weer: identiteit, eigenheid, autonomie. “In de jaren 70 werd Olmen gedwongen gefusioneerd met Balen. Dat laat littekens achter bij mensen van kleinere entiteiten. Generaties lang hebben er moeilijkheden mee gehad en vandaag mogelijk nog”, zegt Leysen. In Retie zien we een gelijkaardig verhaal. In dezelfde fusiegolf ging het kerkdorp Schoonbroek plots van Oud-Turnhout naar Retie. “Zoiets vergeten de mensen niet. Retie en Schoonbroek zijn nog altijd twee heel andere dorpen”, zegt Geuens.

Kremlin

Fusies blijven dus een hekel punt. “Dat debat moet je dus zorgvuldig voeren. Stel dat een kleinere gemeente met een grotere fusioneert – dat zijn geen evenwichtige partners. Er zullen in het begin wel goede afspraken met lokale antennes en dergelijke gemaakt worden, maar wat blijft daarvan over na enkele jaren?”, vraagt Leysen zich af. Toch wil de Balense burgervader vrijwillige fusies niet in de weg staan. “Persoonlijk zie ik er de voordelen niet van in, maar als er in andere gemeenten bij de bevolking en beleidsmakers een draagvlak is dan moet dat kunnen, zolang dat zorgvuldig gebeurt. Maar van een verplichting huiver ik. We zitten toch niet in Oost-Europa, waar vanuit het Kremlin richtlijnen worden gegeven? Laat de lokale beleidsmensen er in alle wijsheid over oordelen."

