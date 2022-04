Onze tips voor het paasweekend in de Kempen: lammetjes knuffelen, paaseitjes vangen en rustig een balletje slaan

Retie/Arendonk Jaagpad blijft twee weken langer afgesloten voor werken

De Vlaamse Waterweg herstelt de oeverbeschoeiingen langs het kanaal Dessel-Schoten. Het jaagpad tussen Brug 2 aan de Postelsebaan in Retie en Brug 4 aan Ravago in Arendonk is daardoor al enkele maanden afgesloten, maar zou eind april weer toegankelijk zijn. De werken hebben echter vertraging opgelopen, waardoor het jaagpad nog twee weken langer, tot midden mei, afgesloten blijft. Al het verkeer, ook fietsers en voetgangers, moet dus nog iets langer omrijden via de Reuselseweg en de Postel.

11 april