Nieuw jaar, nieuwe traditie: gemeente introduceert nieuwjaarsreceptie voor inwoners

“Na twee jaar corona kunnen we met zijn allen terug gezellig samenzijn. Én dat is het doel van de nieuwjaarsreceptie: Retienaren gezellig samenbrengen met een drankje”, klinkt het. “Alle inwoners van Retie zijn van harte welkom op zondag 15 januari om 10 uur in het gemeentepark. Bij regenweer verhuizen we naar Den Dries, maar daar gaan we alvast niet van uit." Tijdens de receptie biedt de gemeente iedereen een drankje aan, waaronder ook warme chocomelk en glühwein, terwijl je geniet van een zacht achtergrondmuziekje. Voor de kleinsten is er ook kinderanimatie voorzien.