Nieuw boek vertelt het verhaal van de koninklijke familie in de Kempen

Voetbal tweede nationale B Gianni Mariën en Lille United ontspannen naar leider Hades Hasselt: “We voetballen weer met heel veel vertrouwen”

In tweede nationale B maakt Lille United zich op voor een bezoek aan leider Hades Hasselt. De Kempische fusieclub heeft de voorbije weken de draad van het succes weer opgenomen. Met een zes op zes is het vertrouwen in de groep bijzonder groot. Al blijft het behoud afdwingen op dit moment de grootste prioriteit.