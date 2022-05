Mekanders vzw bouwt woonhuis voor mensen met beperking in Schoonbroek: “We kijken ernaar uit om deel te zijn van deze warme gemeenschap”

RetieMekanders vzw, een organisatie die ondersteuning biedt aan zo’n 400 personen met een beperking, wil tegen 2026 een woonhuis bouwen op een gemeentelijk perceel in de Hesstraat in Schoonbroek. De site krijgt de naam Woonhuis Goriën, naar de Schoonbroekse traditie van het Goriën zingen. De erfpachtovereenkomst werd donderdag unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.

“Het pand op de hoek van de Hesstraat en Schoolstraat staat sinds vorig jaar leeg. Wanneer Mekanders ons vroeg of geen geschikte locatie hadden voor een eventueel woonhuis dachten we meteen aan deze plek”, zegt burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie). “Het totale perceel is toch wel zo’n 10 are groot dus er zitten wel mogelijkheden in voor Mekanders. Daarom hebben we een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar goedgekeurd. Dat past ook in de visie van ons meerjarenplan. We wilden als lokaal bestuur sowieso investeren in projecten voor personen met een beperking.”

Mekanders vzw is alvast opgelucht dat ze nu een nieuwe locatie beschikbaar hebben. “Wij ondersteunen zo’n 400 cliënten met een niet-aangeboren hersenaandoening, een autismespectrumstoornis of een mentale beperking. Ongeveer honderd van hen wonen ook bij ons. Maar de laatste maanden is de vraag daarnaar enorm hard toegenomen. Zo hard zelfs dat we letterlijk en figuurlijk geen bedden meer hebben”, zegt algemeen directeur Roel Megens. “We hebben daarom verschillende gemeentes aangeschreven om een nieuw woonhuis te realiseren en Retie kwam meteen met een positieve reactie.”

Inclusie

De vzw bekijkt momenteel met een architect hoe de bouw op het perceel in de Hesstraat er zou kunnen uitzien. “De bedoeling is dat er zo’n 14 à 16 cliënten zullen wonen en dat zij deel uitmaken van de lokale gemeenschap. Wij willen een zo gewoon mogelijk huis in de straat zijn. Inclusie is heel belangrijk voor ons. We willen goede banden met de buren, naar dezelfde bakker kunnen gaan, etc”, zegt hij. “Gelukkig is Schoonbroek een zeer warm, hecht dorp. Dat zal dus wel lukken.”

Volledig scherm De woning en de grond ernaast in de Hesstraat zullen worden omgetoverd tot een huis voor mensen met een beperking. © Google Street View

Als knipoog naar de Schoonbroekse gemeenschap, krijgt de site alvast de naam Woonhuis Goriën. “Daarmee verwijzen we natuurlijk naar de lokale traditie van het Goriën zingen dat hier jaarlijks plaatsvindt in maart.” Zoals het er nu voorstaat, zou het woonhuis tegen april 2026 klaar zijn. “Dat zou toch moeten. We zijn nu verhuisd naar drie nieuwbouwwoningen in Oud-Turnhout, maar dat huurcontract is maar vier jaar geldig. Daarna moeten we dus wel echt onze intrek kunnen nemen in het nieuwe pand”, besluit directeur Megens.