Lokale CD&V verheugd over Vlaamse toetreding tot Statiegeldalliantie

RetieCD&V Retie is erg blij dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) plannen heeft om tegen 2025 statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flesjes. De oppositiepartij drong er immers reeds vorig jaar al op aan dat de gemeente Retie zou toetreden tot de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie is een organisatie van Nederland en Vlaanderen die druk wil zetten om statiegeld in te voeren en zo zwerfvuil aan te pakken. Ondertussen zijn al 70 procent van alle Vlaamse gemeenten aangesloten, maar Retie hoort daar niet bij. Oppositiepartij CD&V drong daar nochtans wel al op aan. “In maart 2021 dienden we met onze fractie een extra agendapunt in bij de gemeenteraad om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Dit voorstel leidde niet tot een beslissing”, zegt fractievoorzitter Guy Vanherck. “De maand nadien zette Nieuw Retie dit punt terug op de agenda om te kennen te geven wel achter het principe te staan van statiegeld op blikjes en plastic flesjes, zonder toe te treden tot de Statiegeldalliantie.”

Maar nu, anderhalf jaar later, ziet het er toch naar uit dat het statiegeld wordt ingevoerd op Vlaams niveau, mede onder druk van de Statiegeldallintie. “We zijn verheugd dat er eindelijk beweging is, maar het is natuurlijk spijtig dat er al zoveel tijd verloren is gegaan. Ons voorstel dateert al van enkele jaren geleden en ook nu legt de minister nog geen concreet plan op tafel. We hopen alvast dat dit plan er snel komt en dat het niet blijft bij aankondigingspolitiek”, zegt hij.

Van bovenaf

Nieuw Retie kan zich ook in de beslissing vinden. “We zijn toen niet ingegaan op het voorstel van CD&V, maar we hebben er wel onze eigen tekst tegenover gezet, waarmee we duidelijk maakten dat we voor de volle 100 procent achter een systeem van statiegeld staan. Het zou de strijd tegen sluikstort, uitpuilende openbare vuilbakken en zwerfvuil zeker tegen goede komen”, zegt schepen voor Milieu Fonny Matthijs. “Maar als lokaal bestuur kan je dat zomaar niet invoeren: het moest sowieso van bovenaf komen. Het zou immers niet logisch zijn als er alleen in Retie statiegeld gebruikt wordt en in de rest van de omgeving niet. Daarmee lossen zouden we geen stap verder staan.”

