Kempense touwtrekkers scheren hoge toppen op WK in Nederland: “Superlatieven schieten tekort”

KempenGietende regen en veel slijk, dát was het WK touwtrekken in het Nederlandse Holten deze maand. Maar ondanks de slechte weersomstandigheden deed ons land, en dan met name de Kempense teams, het bijzonder goed. “Nog nooit in de geschiedenis van het touwtrekken behaalden de Belgische teams zo veel medailles”, zegt Ief Smets, trainer-speler van Fam. Janssens uit Retie.

Maar liefst twee zilveren en twee bronzen medailles en ook nog eens vier vierde plaatsen. België kon zijn wereldtitel van vorig jaar dus niet verlengen, maar onze nationale touwtrekkers — ook wel gekend als de Pull Bulls — zijn toch uiterst tevreden. “Superlatieven schieten te kort voor de uitzonderlijke prestaties van de Belgische teams”, glundert Ief. “We mogen terugkijken op een meer dan geslaagd wereldkampioenschap. De perfecte samenwerking met de verschillende Belgische clubs is optimaal. De ervaring van de meeste trekkers, het vertrouwen, sterk trainings- en voorbereidingswerk, tactiek, inzicht... Alles samen resulteert het nu écht in topprestaties en topresultaten.” Opvallend? De meeste Belgische toptrekkers komen uit de stille Kempen. Enkele weken geleden domineerden drie Kempense clubs ook het BK in Brecht.

Dik verdiend

En dat wilden ze op het WK nog eens dunnetjes over doen. De Kempenaars lieten zich dan ook al op de eerste dag van het WK gelden en kaapten een bronzen medaille weg bij de open clubkampioenschappen. De mix van de Hoogstraatse Mertensmannen en Fam. Janssens uit Retie wist namelijk maar liefst 26 andere clubs te kloppen in de -680 kg en veroverde zo de derde plaats. “Voor de Mertensmannen was het ook de eerste keer sinds hun ontstaan 25 jaar geleden dat ze in die dik verdiende medailles vielen”, merkt Ief op. Geen slechte start dus. Ook de Powerrangers uit Brecht kaapten een zilveren medaille weg. Hun belofteteam veroverde na een pittige strijd de tweede plaats in de -600 kg. Enkel het Duitse team deed beter.

Volledig scherm Bronzen -680kg team van TTV Mertesmannen © Ief Smets

Maar konden onze Pull Bulls hun wereldtitel in de -720 kg van vorig jaar verlengen? “Ons topteam kwam als groepswinnaar uit de poule. Zo kwamen we uit tegen de nummer 2 van de andere groep: Gelderswoude uit Nederland. Die hebben we met glans verslagen in de halve finale. Uiteindelijk stonden we dus in de finale, net zoals vorig jaar was dat tegen de Valleitrekkers uit Nederland”, vertelt Ief. “Na een harde strijd trokken zij nu aan het langste eind. Een dik verdiende zilveren medaille was het verdict”, klinkt het tevreden.

Zwaargewichten

Bij de landenkampioenschappen ging het de Belgen net wat minder voor de wind. Zowel in de -680 kg als de junior W480 klasse en de U23 vielen we telkens net naast het podium. In de gemengde klasse tot 580 kg strandden de Belgen op de zevende plaats. Maar bij de -720 kg op de laatste dag van het wereldkampioenschap brachten de Kempense clubs opnieuw redding. “Onze ploeg met spelers van Vandakker (Sint-Lenaarts), de Powerrangers (Brecht) en Fam. Janssens (Retie) deed het opmerkelijk goed en kwam als derde uit de poule. In de halve finale kwamen we tegenover Nederland te staan. Dit draaide uit op een nederlaag. Wilden we het brons winnen, dan moesten we de zwaargewichten van Litouwen over de meet trekken. Na flink trek- en beukwerk en vereende krachten namen we het brons alsnog in ontvangst."

Volledig scherm Vandakker, de Powerrangers en Fam. Janssens vormden samen een ploeg en trokken de zwaargewichten van Litouwen over de meet voor het brons in de -720kg. © Ief Smets

Koninginneklasse

Maar dan ‘le moment suprême’: de -640 kg bij de heren. “Dit is de koninginneklasse van het touwtrekken. En in deze klasse hadden we onlangs nog brons behaald op de World Games in Birmingham in de VS”, vertelt Ief. Kortom: de verwachtingen waren hoog, de sfeer gespannen. “Het was een loodzwaar parcours, maar met ons ‘dream team’ kwamen we nu uit op een tweede plaats in de poulewedstrijden. In de halve finale kwamen we uit tegen Engeland. En dat draaide uit op een nog nooit geziene ‘battle’ met maar liefst vier trekbeurten. Uiteindelijk werden we verwezen naar de bronzen finale tegen gastland Nederland”, vertelt hij.

“Maar de zware poule en het trekken tegen Engeland hakten echter in op onze reserves. We waren leeg gestreden en moesten noodgedwongen ook een nederlaag verwerken tegenover Nederland. We vielen dus juist naast het podium. Dat heeft wel even nagezinderd bij de meesten”, vertelt Ief. Maar de trots blijft groter dan de teleurstelling. “We mogen heel trots en tevreden zijn. Nog nooit in de geschiedenis van het touwtrekken behaalden de Belgische teams immers zo veel medailles. Volgende week organiseren we dus nog een kampioenenfeest om onze prestaties te vieren.”

Volledig scherm De Mertensmannen en Jam. Janssens aan het werk voor het brons in de -680kg. © Ief Smets

Volledig scherm Brons heren -720kg nationaal team © Ief Smets

