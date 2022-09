Kempense touwtrekkers domineren op Belgisch Kampioenschap: “De laatste rechte lijn naar het WK is ingezet”

Als het BK een voorbode mag zijn voor het wereldkampioenschap, dan staan de Belgen er dus goed voor. “De laatste rechte lijn naar de wereldkampioenschappen is ingezet. Die gaan volgende week van start in Nederland. Het hol van de leeuw, want in Nederland is touwtrekken een veel grotere sport dan bij ons. Zeker in de zwaardere klassen zijn zij heel sterk en met veel meer ploegen”, zegt Ief. “En laat dat nu net de klassen zijn waarin wij - Fam. Janssens, ook strijden. Vorig jaar wonnen we immers samen met de Mertensmannen de gouden medaille in de -720 kg. Volgende week verdedigen we onze eer met dezelfde combinatie die ons in Bilbao de overwinning opleverde”, zegt hij. “De Powerrangers gaan vooral voor de lagere gewichtsklassen. Hun beloftes gaan sowieso voor een medaille, daar ben ik zeker van.”