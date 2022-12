Jonge mama’s schrijven boek over gezonde voeding bij kinderen: “Al vanaf de zwangerschap heb je invloed op de smaakontwikkeling van je kind”

Hanne en Joke zijn ondertussen al twaalf jaar vriendinnen. “Wij hebben elkaar leren kennen via onze mannen, die al bevriend zijn sinds hun kindertijd. Er was onmiddellijk een klik. We hebben dezelfde interesses, zeker als het over voeding gaat. We hebben samen gereisd en hebben in dezelfde periodes onze kinderen gekregen. Dat creëert een band”, vertelt Hanne. Daarnaast zijn beide dames ook - vanuit hun gedeelde interesse voor gezonde voeding - aan de slag als orthomoleculair therapeut. Maar wat houdt dat precies in? “We sporen tekorten van voedingsstoffen in het lichaam op en gebruiken voeding, voedingssupplementen en aanpassingen in de levensstijl om klachten te weg te nemen, te voorkomen of te verminderen. We proberen het lichaam dus op een natuurlijke manier weer in balans te brengen”, legt Joke uit.

In de praktijk merken Joke en Hanne echter dat er nog veel onwetendheid bestaat op het vlak van gezonde voeding, zeker bij ouders. Vandaar dat de dames een drietal jaar geleden besloten hun kennis neer te pennen in een boek. “Veel ouders zijn bezig met gezonde voeding en levensstijl voor hun kinderen, maar zitten met heel wat vragen over wat dat dan juist is. Wat de ene aanraadt, wordt door de andere afgeraden. Het is dan soms moeilijk om het bos door de bomen te zien”, zegt Hanne. “We hadden ook het gevoel dat er al wel wat kookboeken waren voor kleinere kinderen, maar we misten een meer informatief boek over hoe je met voeding de gezondheid van je kind kan beïnvloeden. Het leek ons dus de ideale kans om zo’n boek uit te brengen”, zegt Joke.

Goed begonnen

Het resultaat van hun harde werk is ‘Blije buikjes’, waarin je als ouder de basis vindt voor een gezondere levensstijl voor je kind. “We willen met dit boek ouders informatie en handvaten aanreiken op een leesbare en toegankelijke manier. ‘Blije buikjes’ gaat veel verder dan welke voedingsmiddelen wel of niet gezond zijn. Het is een informatief boek dat gaat over het belang van de darmgezondheid voor een goed werkend immuunsysteem en hoe je dit al tijdens de zwangerschap kan beïnvloeden, en zo veel meer”, legt Hanne uit. “Goed begonnen is half gewonnen. We geloven er sterk in dat je in de kinderjaren een belangrijke basis legt voor een gezonde levensstijl op latere leeftijd. Als ouder heb je hierin een verantwoordelijkheid, want kinderen kunnen nog niet alle gezonde keuzes zelf maken.”

“Al vanaf de zwangerschap heb je als mama invloed op de smaakontwikkeling van je kinderen. Bovendien is het voorbeeld dat je kinderen dagelijks van jou zien, ook heel belangrijk. Zoals het in alles geldt als het neerkomt op het opvoeden van kinderen, bepaalt je eigen voorbeeld voor een groot deel mee het gedrag van je kind”, vult Joke aan. “Daarnaast maakt het aanbieden van gezonde en gevarieerde voeding vanaf de eerste dag na de geboorte, dat kinderen meer smaken aanvaarden, waardoor ze meer voeding op latere leeftijd zullen weten waarderen.” Bij Hanne en Joke zelf komt er thuis dan ook vooral gezonde kost op tafel.

Zondigen

Maar kinderen en gezonde voeding? Dat gaat niet altijd hand in hand. Een traktatie op school, een snoepje (of drie?) bij oma en opa, ... Hoe houden Joke en Hanne als ouders vast aan gezonde principes zonder hun kinderen alles te moeten ‘ontzeggen’? “Ik heb - en ik denk Joke ook - heel veel geluk dat mijn kindjes gemakkelijke eters zijn, zoals ze dat in de volksmond zeggen. Mijn man en ik hebben altijd al gezond gekookt met veel verschillende groenten en kruiden. Die smaken geef je al mee tijdens de zwangerschap en borstvoeding en dat vormt al een basis”, zegt Hanne. “Maar ik ga er ook niet om liegen dat als je aan mijn oudste zoon vraagt wat zijn lievelingseten is, dat frietjes zullen zijn. Natuurlijk worden er bij ons ook wel eens frietjes gehaald”, lacht ze.

Met 'Blije buikjes' willen Joke en Hanne ouders informatie en handvaten aanreiken op een leesbare en toegankelijke manier.

“Wij proberen het grootste deel van de tijd gezonde kost op tafel te brengen. Onze kinderen weten niet anders, ze stellen zich daar dan ook geen vragen bij. Soms zeuren ze wel, maar uiteindelijk mogen wij zeker niet klagen over hun eetgedrag”, zegt Joke. “Ik probeer hen ook uit te leggen waarom het belangrijk is dat ze gezond eten. En inderdaad, af en toe zondigen mag zeker ... en anders doen ze dat wel bij de grootouders”, knipoogt ze. “In het boek spreken we daar ook over." Naast hapklare informatie vind je in ‘Blije buikjes’ ook enkele recepten te inspiratie om je op weg te helpen. “Zo kan je bijvoorbeeld een gezonde chocopasta en confituur maken die minder suiker en meer gezonde vetzuren bevat. Onze kinderen zijn er alvast fan van”, knipoogt Hanne.

Het gloednieuwe boek is alvast te koop bij Praktijk Bioresonantie en Balans Retie. Daarnaast ligt het ook in de rekken van Standaard Boekhandel. Maar ondertussen broeden de dames al op een nieuw boek. “Er zijn al ideeën. Dromen mag en wie weet krijgen we de kans dit nog eens te mogen doen”, zegt Hanne nog.

Hanne en Joke schreven als jonge mama's en tevens orthomoleculaire therapeuten een boek over gezonde voeding bij kinderen.

