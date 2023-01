Internationaal jong voetbaltalent speelt op 't Vossekot

Geel Residenti­eel centrum voor drugsver­slaaf­den start werking op: “De groepswer­king staat centraal”

Deze week is de nieuwe residentiële voorziening voor mensen met een ernstige drugsverslaving van start gegaan in de Ericastraat in Geel. In het opvangcentrum is er plaats voor een leefgroep van maximaal elf personen, die er ontwennen in een veilige en natuurlijke omgeving.

25 januari