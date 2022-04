Infoavond over de opvang van Oekraïense gezinnen

Turnhout Stad heeft achtste locatie voor deelauto: “Al meer dan 200 gebruikers voor Cambio”

Tegenover de Warande in Turnhout werd een standplaats voor een Cambio-auto in gebruik genomen. Dat brengt het totale aantal locaties voor deelwagens in de stad op acht. Cambio telt in Turnhout al meer dan tweehonderd leden. “Vorig jaren waren er 2.782 ritten. Zonder corona had dat wellicht een pak meer geweest”, zegt schepen Marc Boogers.

6:27