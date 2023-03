Inbreker die werd opgepakt na klopjacht met helikopter krijgt 25 maanden cel

De man werd op 24 november 2022 in een bos in Arendonk opgepakt na een politieklopjacht waarbij ook een helikopter en speurhonden werden ingezet. De man huurde in Arendonk een chalet. Hij werd er door de politie gespot op een gestolen elektrische mountainbike. Hij vluchtte per fiets weg toen hij de politie opmerkte.

De politie was naar zijn chalet gegaan nadat hij een dag eerder al was opgepakt voor verdachte gedragingen achter een appartementsgebouw. In zijn smartphone had de politie een screenshot gezien met de boeking van het vakantiehuis in Arendonk. Tijdens het onderzoek bleek dat bij feiten had gepleegd in onder andere Retie, Zoersel, Hoogstraten, Olen en Mol.